Comune, accantonati 400 mila euro. Lega: ''Utilizzare queste somme per il turismo''

400 mila euro della tassa di soggiorno disponibili da subito. Lega: ''Si utilizzino queste somme per dare sostegno al comparto turistico''.

"Nel corso di un'audizione in commissione attività produttive, abbiamo appreso che il Comune di Palermo ha accantonato circa 400 mila euro, derivanti dalla Tassa di Soggiorno per l'organizzazione del prossimo Festino che però si sta ipotizzando di spostare a settembre." Lo dichiarano i componenti del Gruppo consiliare della Lega Igor Gelarda, Alessandro Anello, Marianna Caronia, ed Elio Ficarra.

"Pur considerando il Festino come un momento importante della vita e della storia di questa città e, considerando anche che ci sarebbero delle incognite per il suo svolgimento a settembre a causa dell’evoluzione dell'epidemia, chiediamo che le somme bloccate vengano subito svincolate per essere utilizzate dal Comune a favore del turismo, con particolare attenzione alle strutture ricettive cittadine, che oggi rischiano con questo blocco totale e con una ripartenza che si preannuncia lenta e difficoltosa, il tracollo totale. Per ciò che riguarda il Festino, nelle prossime settimane avremo tempo per capire in quale modo si potrà festeggiare degnamente la nostra Santa Patrona"

