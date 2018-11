Accordo Quadro

Comune, approvati 40 milioni in 4 anni per la manutenzione degli immobili

La Giunta Comunale ha approvato lo schema di Accordo Quadro per 'Lavori di manutenzione e di pronto intervento e per i servizi annessi, negli immobili di competenza del Comune di Palermo', per un periodo di 4 anni, con un costo di 40 milioni di euro.

La Giunta Comunale ha approvato nell'ultima seduta lo schema di Accordo Quadro per "Lavori di manutenzione e di pronto intervento e per i servizi annessi, negli immobili di competenza del Comune di Palermo”.

L’Accordo Quadro è inserito nel Piano triennale delle Opere pubbliche 2018-2020.

L’atto della Giunta permetterà di avviare le procedure di gara per l’individuazione delle ditte che saranno incaricate dei lavori per un periodo di 4 anni, con un costo complessivo, diviso in 5 lotti, di 40 milioni di euro.

In particolare, la gara, che sarà svolta dall’UREGA, sarà divisa nei seguenti lotti:

Edilizia pubblica (Uffici, impianti produttivi, impianti cimiteriali e sportivi)

(Uffici, impianti produttivi, impianti cimiteriali e sportivi) Città Storica (monumenti ed edifici storici)

(monumenti ed edifici storici) Edilizia scolastica (scuole di pertinenza comunale) – Zona Sud della città

(scuole di pertinenza comunale) – Zona Sud della città Edilizia scolastica (scuole di pertinenza comunale) – Zona Nord della città

(scuole di pertinenza comunale) – Zona Nord della città Edilizia residenziale pubblica (tutta la città)

Per ciascun lotto vi saranno circa 5,75 milioni per lavori e 2,25 milioni a disposizione dell’Amministrazione.

Gli interventi previsti sono quelli di recupero, completamento e manutenzione degli immobili, anche con servizi di pronto intervento come quello già oggi in essere per le scuole cittadine.

“Questo provvedimento – spiega l’assessore Emilio Arcuri i cui uffici hanno curato la stesura della delibera – servirà ad avviare subito la procedura per l’attivazione di un nuovo Accordo quadro, visto che il precedente è in scadenza al 31 dicembre. Ovviamente l’operatività effettiva dell’Accordo dipenderà dalla effettiva disponibilità di risorse che il Consiglio Comunale destinerà a questi interventi in fase di redazione dei prossimi bilanci di previsione annuali e pluriennali, ma con questo provvedimento la Giunta si è dotata di uno strumento che è allo stesso tempo operativo per l’espletamento dellegare e di programmazione della spesa nell’individuare la stima un fabbisogno per questi interventi".

