Rendiconto 2018

Comune di Palermo, approvato il Rendiconto 2018

Barbara Evola, capogruppo di SC: ''Regolarità contabile del Comune. Necessario modificare quadro normativo nazionale, enti locali in affanno per tagli eccessivi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/09/2019 - 17:29:18 Letto 358 volte

"Si sblocca anche la stipula dei contratti a tempo indeterminato per la folta platea di lavoratori precari. Il nostro voto favorevole in aula per il Rendiconto di Gestione 2018 si basa sul parere favorevole del Collegio dei Revisori, che sancisce la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili del Comune di Palermo, sia pure con alcune criticità. Le difficoltà del Comune affondano le radici nelle scelte di politica nazionale che hanno drasticamente diminuito le risorse a disposizione degli enti locali. Una sorta di federalismo alla rovescia, in cui gli enti locali, a fronte delle consistenti riduzioni dei fondi, hanno dovuto spesso contribuire ai tagli recessivi della finanza pubblica, ricorrere ai privati per la gestione dei servizi, svendere il patrimonio." Ha dichiarato Barbara Evola capogruppo di Sinistra Comune e presidente Commissione Bilancio

"Il nostro voto favorevole al documento è frutto di una analisi attenta dei provvedimenti legislativi posti in essere negli ultimi anni, che hanno ridotto i bilanci ad accantonamenti obbligatori. A Palermo il risultato di amministrazione registra un valore positivo pari a 518 milioni di euro, ad esempio. Ma l'accantonamento previsto supera il risultato con oltre 630 milioni, vanificando gli sforzi per consolidare una situazione virtuosa. Ricordiamo che il Comune di Palermo non è in dissesto finanziario. I tentativi mirati a superare le criticità emerse nel documeno risulteranno inefficaci se non si interverrà tempestivamente modificando il quadro normativo generale."

Anche l'Assessore al Bilancio, Roberto D'Agostino, ha lasciato una sua dichiarazione: "Il rendiconto mostra una serie di elementi positivi, fra cui il tempo di pagamento dei fornitori è sceso considerevolmente ed è continuamente monitorato , l'accantonamento di quasi 90 milioni. Questo comporta certamente un rapporto più facile e produttivo con le partecipate e in generale con tutti coloro che interagiscono finanziariamente con il Comune.

Su questo fronte sappiamo che è necessario accelerare i tempi di pagamento nello specifico settore degli interventi sociali e in tal senso stiamo lavorando anche con gli uffici di quel settore. Restano certamente delle criticità. I tagli lineari che il governo nazionale precedente ha imposto agli enti locali, che ci hanno costretto ad accantonare circa 23 milioni nel triennio, insieme con la modifica fuori tempo massimo dei parametri di deficitarietà strutturale, hanno determinato una situazione di difficoltà che per molti comuni è divenuta di crisi. In più, i continui messaggi di sanatorie più o meno convenienti, hanno contribuito a creare un clima di attesa che certamente ha ostacolato i risultati della lotta alla evasione.

E un altro colpo pesante potrà venire dal mancato intervento sulla modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, che ANCI sta mettendo in evidenza col nuovo Governo per monitorare il potenziale effetto devastante sulla maggior parte degli enti locali".

