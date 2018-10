Comune di Palermo: Sei immobili destinati a interventi e iniziative sociali, soprattutto periferiche

immobili da destinare

Sei nuovi immobili da destinare ad attività sociali in diverse zone della città, soprattutto periferiche.

E’ il programma che su input della Giunta Comunale si sta attuando in questi giorni con la ristrutturazione di alcuni immobili di proprietà dell'Amministrazione e la destinazione a fini sociali di tre beni confiscati alla mafia.

Per i primi tre, si tratta in particolare di interventi previsti a Villagrazia, dove sarà realizzato un centro per accoglienza e orientamento di cittadini con disabilità, in via Messina Marine, dove sarà realizzato il terzo dormitorio per cittadini senza dimora e, infine, allo “Sperone” dove sarà ristrutturato un immobile da destinare ai servizi sociali comunali.

Per questi interventi è prevista una spesa complessiva di circa 700 mila euro a carico del PON Metro e sul sito del Comune è stata pubblicata la gara per la progettazione dei lavori.

Tramite l’utilizzo di tre immobili confiscati alla mafia, saranno invece realizzate strutture per l’associazionismo sociale della città. Questi immobili sono parte di un più ampio “pacchetto” che comprende complessivamente circa 120 beni, che l’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati cederà al Comune progressivamente nei prossimi mesi.

Nell’immediato, i primi tre beni saranno destinati a progetti sociali, la cui attuazione passa dalla collaborazione con altre istituzioni (per esempio la ASP) e soprattutto con associazioni ed enti del Terzo Settore e le Consulte Cittadine.

Il primo immobile diventerà un centro per bambini con disturbi dello spettro autistico, decisione presa anche dopo le proposte venute dall’Azienda Sanitaria e che coinvolgerà associazioni private.

Il secondo immobile diventerà la sede della Consulta per la Pace del Comune e un “Centro mediterraneo per lo sviluppo della Pace, dell’integrazione e della cooperazione”. In questo caso non è previsto un affidamento esterno, ma comunque un coinvolgimento operativo delle associazioni che si occupano di questi temi.

Infine, un terzo bene confiscato diventerà la sede del Cesvop, il Centro di Servizio per il Volontariato, che coordina una vasta rete di associazioni.

Contemporaneamente l’Amministrazione sta lavorando con l’Agenzia per i Beni Confiscati anche per l’assegnazione di appartamenti da destinare all’emergenza abitativa. Un primo gruppo di una quindicina dovrebbe essere consegnato nei prossimi giorni per essere immediatamente affidato a cittadini compresi nelle relative graduatorie.

Riferendosi ai beni confiscati che saranno destinati ad attività sociali, l’Assessore Mattina ha sottolineato che “il Comune non si appropria di beni, ma li riceve per metterli da subito a servizio di tutti: un modo per creare e rafforzare una rete di soggetti pubblici e privati che svolgono attività utili per la comunità”.

Il sindaco Leoluca Orlando sottolinea, invece, la dislocazione “periferica” dei beni che sono oggetto dell’intervento, ricordando che “si tratta di sei interventi diversi, ma che fanno parte di un’unica operazione per dotare la città di nuovi spazi fisici dedicati alle attività sociali in senso più ampio, valorizzando immobili di proprietà o confiscati alla mafia e che si trovano in diversi quartieri. Un modo per valorizzare anche il ruolo dell’associazionismo che svolge a Palermo un compito importante nell’offrire servizi di comunità e di promozione della cittadinanza”.

Il link al bando di gara relativo agli immobili da ristrutturare, che scade il 14 novembre, è disponibile cliccando qui.

