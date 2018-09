Comunità alloggio, ritardi nei pagamenti. Ferrandelli: ''I soldi ci sono, manca il personale''

È quanto denuncia Fabrizio Ferrandelli, capo dell’opposizione a Palazzo delle Aquile, in commissione Bilancio.

“Le comunità alloggio non vedono un euro da mesi, eppure i soldi ci sono. L’incapacità di questa amministrazione passa anche da questo!”.



“C’è un disfunzionamento in questa amministrazione che riguarda la guida del personale. A fronte di circa 150 comunità per minori – precisa Ferrandelli – che fatturano sei volte all’anno, con un migliaio di determine circa, a cui si sommano altre 300 determine sui disabili, pur avendo le somme in bilancio, vi sono mesi e mesi di ritardi accumulati. Il tutto si traduce in lavoratori privi di stipendi e comunità in arretrato con i pagamenti dei Durc e dei fornitori, con grave nocumento dei minori e dei disabili. Il motivo? Manca il personale amministrativo adeguato sia in Ragioneria che alle Attività sociali. In otto si trovano costretti a far fronte una mole di lavoro che non riescono a smaltire nei tempi giusti. È assurdo, oltre che vergognoso, che a pagarne le spese siano minori e disabili, e non per mancanza di fondi – conclude Ferrandelli - bensì per incapacità di gestione del personale”.