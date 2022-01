Covid perdita lavoro

Con la pandemia tante persone hanno perso il lavoro, Papa Francesco: ''Penso a chi si è suicidato''

''Vorrei oggi ricordare ognuno di loro e le loro famiglie'', ha detto Papa Francesco nell'udienza generale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2022 - 09:48:51 Letto 382 volte

"In questi tempi di pandemia tante persone hanno perso il lavoro, lo sappiamo, e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita. Vorrei oggi ricordare ognuno di loro e le loro famiglie". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale, invitando i presenti a fare "un istante di silenzio per ricordare quegli uomini e quelle donne disperati perché non trovano lavoro".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!