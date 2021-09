Rap

Concorso Rap bloccato, M5S: ''Assunzione una priorità per annullare le attuali carenze''

Per il consigliere Antonino Randazzo del gruppo M5S: ''Credo sia molto più importante che vi sia la giusta attenzione da parte del Consiglio comunale sulla qualità del servizio e su come rendere pulite le strade di Palermo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2021 - 17:14:48 Letto 1044 volte

"L'assunzione di nuovo personale alla Rap oggi appare decisamente una priorità per il cambio di rotta dell'Azienda, per annullare le attuali carenze di servizio e per il beneficio della città. A margine di ciò, credo sia molto piu’ importante che vi sia la giusta attenzione da parte del Consiglio comunale sulla qualità del servizio e su come rendere pulite le strade di Palermo. Negli ultimi quattro anni non ho mai visto registrare l'approvazione di piani industriali di nessuna delle Partecipate del Comune e nemmeno ricordo critiche e richieste di sospensione di bandi d'assunzione riguardo ad esempio i nuovi autisti di Amat o richieste di blocco assunzione di nuovo personale in Amg e Amap. Questa differenza di pensiero e di prospettiva nei confronti della Rap non vorrei celasse una squallida volontà politica di fermare il miglioramento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti utile, poi, come futura propaganda politica o affidamento ai privati.”



Lo ha detto il consigliere Antonino Randazzo del gruppo M5S a Palazzo delle Aquile.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!