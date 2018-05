Condannato

Condannato imprenditore Maurizio Bellavia titolare di CasaCrea

L'imprenditore Maurizio Bellavia, titolare del negozio di arredamenti CasaCrea, è stato condannato a due anni, pena sospesa. Bellavia era accusato di omicidio colposo per la morte di un operaio di 35 anni dentro a un magazzino di pertinenza della sua azienda, in via Ugo La Malfa.

Pietro Scalia, era caduto da un’impalcatura di otto metri e morì a nell'ospedale di Villa Sofia dopo tre settimane dall'incidente. Era arrivato all’ospedale con il femore rotto, un braccio fratturato e alcune contusioni al torace. Secondo il pm di allora le sue condizioni non sarebbero state così gravi da causarne la morte e decise di aprire un'indagine per comprendere meglio la dinamica dell'incidente.

Dopo un lungo processo, durato quasi otto anni per diversi cambi di giudice, oggi è arrivata la sentenza.

