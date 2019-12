Condanne pesanti per i boss di Santa Maria di Gesù

mafia

Pesanti condanne per i boss e gregari del mandamento di Santa Maria di Gesù.

Pesanti condanne per i boss e gregari del mandamento di Santa Maria di Gesù arrestati nell’operazione Falco che hanno scelto di essere processati con rito ordinario. Questa sera il tribunale presieduto da Fabrizio La Cascia ha condannato Giuseppe Urso a 15 anni e Cosimo Vernengo a 14 anni per associazione mafiosa. Giuseppe Tinnirello dovrà scontare cinque anni per estorsione e rissa, Giuseppe Confalone due anni e otto mesi, Giovanni Acquaviva un anno, entrambi per favoreggiamento. Assolti invece Antonio Capizzi e Giuseppe Ribaudo per intestazione fittizia di beni.



L’indagine dei carabinieri del Ros, coordinata dai sostituti procuratori Dario Scaletta, Felice De Benedittis e dagli aggiunti Salvatore De Luca e Sergio Demontis, dimostrò come Vernengo e Urso fossero fra i capi del mandamento di Santa Maria di Gesù e contribuirono a rafforzarlo con le estorsioni e il business delle scommesse clandestine. Nel blitz Falco di fine novembre di due anni fa vennero arrestate 27 persone. 18 di questi sono stati processati e condannati in abbreviato un anno fa dal gup Ermelinda Marfia.

