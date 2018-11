assenti alvertice

Conferenza Libia a Palermo, al vertice non ci saranno né la Merkel nè Macron

Non ci saranno né il presidente francese Emmanuel Macron né la cancelliera tedesca Angela Merkel alla conferenza di Palermo sulla Libia.

Lo riferisce La Stampa in un retroscena su presenti e assenti del meeting del 12 e 13 novembre. Secondo il premier Conte ci saranno il patron della Cirenaica Khalifa Haftar, i rappresentanti del parlamento di Tobruk, le tribù del Sud e la città Stato di Misurata. “Ieri sera, mentre era in corso il vertice di Palazzo Chigi, fonti incrociate dell’esecutivo e della Farnesina confermavano che Macron non ci sarà e che ‘molto probabilmente’ anche la Merkel darà forfait”.

“A Roma si respira stupore. Ci sono i libici certo, e gli africani, a partire da quell’Egitto di al Sisi che negli ultimi mesi si è ritagliato un consistente ruolo di mediatore. C’è la Russia, sempre presente quando si tratta di riempire un vuoto europeo e comunque già consolidatasi come attore regionale, che sarà verosimilmente rappresentata da Medvedev, sebbene manchi ancora la conferma definitiva del nome. Ci sono gli Stati Uniti infine, i nuovi amici d’oltroceano che hanno già esentato il governo giallo-verde dal rispetto delle nuove sanzioni contro l’Iran”.

