Confezionava marijuana durante i domiciliari: arrestato

La Polizia di Stato arresta un palermitano che dalla detenzione domiciliare al ''Villaggio Santa Rosalia'', confezionava dosi di marijuana.

21/01/2020

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Sorrentino Gaspare, 44enne palermitano, sorpreso presso la propria abitazione con dosi di stupefacente, che confezionava durante il regime di Detenzione Domiciliare cui era sottoposto per altri fatti.

L’arresto è maturato nell’ambito di articolate attività di indagine, appositamente predisposte dalla Questura, finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo.

In tale contesto, a seguito di mirate ipotesi investigative, i poliziotti del Commissariato di P.S. “Porta Nuova”, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione di Sorrentino, nel cuore del “Villaggio Santa Rosalia”.

Dopo un accurato controllo dell’appartamento, nel vano cucina, sopra il frigorifero, è stato rinvenuto un sacchetto in plastica al cui interno erano custoditi 23 involucri di cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana. Addosso a Sorrentino sono state invece rinvenute banconote di piccolo taglio per un ammontare di 80,00 euro.

La sostanza rinvenuta ed il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati posti sotto sequestro, mentre Sorrentino è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e attualmente si trova recluso presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli”.

In altra circostanza, a poca distanza, i “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di Stassi Domenico, 55enne palermitano della Zisa. L’uomo è stato visto percorrere a bordo di un ciclomotore la via Ernesto Basile ed avvicinare gli occupanti di una vettura parcheggiata in zona. I poliziotti hanno temporeggiato per un tempo utile a capire quali fossero gli intenti di quei soggetti e a definirne i ruoli, ovvero che il centauro fosse uno spacciatore e l’automobilista l’acquirente di stupefacenti. Quando lo scambio droga / denaro si è concretizzato, gli agenti sono intervenuti, bloccando gli attori dell’illecito episodio. Addosso allo spacciatore, identificato per Stassi, sono state trovate e sequestrate due dosi di cocaina e poco meno di 500 euro. L’automobilista, residente a Cefalù, ha ammesso di essere giunto a Palermo per acquistare una dose di cocaina e, quale consumatore, è stato segnalato in Prefettura.

Fonte: Polizia di Stato

