Confiscati 10 milioni di beni ai Graviano ***VIDEO***

Scatta un provvedimento di confisca da 10 milioni di euro, su aziende, quote societarie ed immobili dei fratelli Graviano

Pubblicata il: 13/06/2018 - 09:17:58

Un altro maxi sequestro per la famiglia Graviano. Scatta un provvedimento di confisca da 10 milioni di euro. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno eseguito il provvedimento di confisca emesso dal tribunale di Palermo - sezione misure di prevenzione, su aziende, quote societarie ed immobili, nella disponibilità dei fratelli Graviano. Si tratta di due ville, fra Altavilla e Misilmeri, otto appartamenti a Palermo, tre distributori di benzina, una rivendita di tabacchi a Palermo e un parcheggio a Misilmeri.

Benedetto Graviano, di 60 anni figlio di Michele e primo di quattro fratelli, Filippo di 57 anni, Giuseppe, di 55 anni e Nunzia di 50 anni, sono i componenti più noti della famiglia per essere stati i mandanti dell'omicidio di Padre Pino Puglisi e, in particolare Filippo e Giuseppe, tra i responsabili delle stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme ai poliziotti di scorta. Filippo e Giuseppe sono stati condannati alla pena dell’ergastolo, mentre Benedetto e Nunzia hanno scontato pene detentive in carcere per il reato di associazione mafiosa.

Una rete di insospettabili gestiva questi beni. Altri prestanome restano ancora senza nome. Giuseppe e Filippo Graviano continuano a essere un punto di riferimento per il clan di Brancaccio. Fino a qualche anno fa, era la sorella Nunzia a fare da tramite. E per questo anche lei fu arrestata. Poi, alcuni fedelissimi hanno continuato a gestire affari, soprattutto nel settore delle imprese di pulizia. E’ la storia recente di Giuseppe Faraone: prima di finire in carcere, l’uomo dei Graviano aveva lavorato per qualche tempo per il “Consorzio stabile Miles servizi integrati”, una società che si è aggiudicata diversi appalti di pulizia negli anni scorsi: alla stazione di Palermo, al comando dei vigili del fuoco di Enna, all’azienda ospedaliera di Messina.





