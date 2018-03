ponte corleone

Consiglieri del M5s chiedono la verifica della stabilitÓ del Ponte Corleone

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Palermo ha chiesto a Palazzo delle Aquile una verifica sullo stato del Ponte Corleone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2018 - 12:12:57 Letto 363 volte

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Palermo ha chiesto a Palazzo delle Aquile una verifica sullo stato del Ponte Corleone. I consiglieri Ugo Forello, Igor Gelarda, Giulia Argiroffi Concetta Amella, Rosalia Lo Monaco e Antonino Randazzo hanno scritto una lunga nota spedita alla procura, al comando dei vigili del fuoco, al questore, alla prefettura e al Comune di Palermo.

“L’ultimo intervento – si legge nella nota – effettuato sul ponte Corleone risale al lontano 2002, quando l’amministrazione ha eseguito un’opera di recupero degli appoggi delle solette. Sempre nel 2002 si è accertato, attraverso un’indagine approfondita, uno stato di degrado avanzato causato dal cattivo stato di conservazione e sono state rilevate pesanti ossidazioni dei ferri d’armatura e degrado del calcestruzzo”.

Il Capo Area Tecnica ha dichiarato: “negli anni gli Uffici si sono limitati, periodicamente, a porre in essere solo indagini visive, perché, come noto, altri tipi di indagini sono molto costose e non sono mai state finanziate”. I consiglieri ritengono indispensabile e improcrastinabile un’attenta verifica sul ponte Corleone e che venga effettuata con urgenza per tutelare la pubblica incolumità ed escludere l’esistenza di un pericolo attuale e concreto per le migliaia di persone che ogni giorno transitano sulla struttura.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!