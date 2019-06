riqualificazione

Consiglio Comunale: approvato progetto per riqualificare la piazza di Mondello

In caso di approvazione, il progetto, che sarà presentato per il finanziamento alla Regione, avrà un costo di circa 1,5 milioni di euro.

l Consiglio Comunale e la Giunta hanno approvato, su proposta del Vice Sindaco Fabio Giambrone e dell'Assessore all'Ambiente Giusto Catania, un progetto relativo ad un intervento di riqualificazione della piazza di Mondello, che sarà presentato per il finanziamento alla Regione nell’ambito del programma per il “Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico dei sistemi urbani e territoriali.”

In caso di approvazione, il progetto avrà un costo di circa 1,5 milioni di euro interamente a valere sul bando regionale.



Il progetto presentato prevede il rifacimento totale della pavimentazione e degli arredi della piazza, la cui superficie pedonale sarà ampliata, restringendo ad una sola carreggiata sia il percorso a monte sia quello a valle, aggiungendo a quest’ultimo anche una pista ciclabile. Nell’intera area pedonale sarà rimosso l’asfalto, sostituito da conci di pietra di colore grigio chiaro, simili al marmo di Billiemi usato nel centro storico ed oggi di difficile reperimento.

Il progetto prevede inoltre la ricollocazione della fontana della “Sirenetta”, la cui attuale posizione centrale fu inizialmente voluta in funzione del previsto uso carrabile dell’intera piazza, oggi non più previsto. La fontana sarà quindi ricollocata leggermente più a monte, anche per favorire l’utilizzo della piazza per eventi che accolgano grande pubblico. La stessa fontana sarà oggetto di un rifacimento, mantenendo comunque centrale l’elemento della Sirenetta e ricostituendone la seduta esterna.

Ancora in funzione della fruibilità della piazza per manifestazioni, i nuovi arredi prevedono l’installazione di panchine a monte, lungo la via Gallo ed il rifacimento dell'illuminazione.

Non mancheranno gli interventi sul verde, sia all’interno della piazza sia lungo la linea del mare, con la piantumazione di alberi e piante compatibili con l’ambiente costiero.

Infine un intervento “invisibile” ma essenziale riguarderà il potenziamento del sistema di smaltimento delle acque piovane e della rete fognaria.

"Gli uffici hanno lavorato per redigere un progetto - affermano gli Assessori Giambrone e Catania - in linea con la volontà dell'Amministrazione di rendere la piazza di Mondello sempre più fruibile dai cittadini a servizio non solo della borgata e dei residenti, così come delle attività economica della zona. Una ampia zona fruibile dai cittadini, che potrà ospitare manifestazioni e che darà sempre maggiore lustro ad uno dei luoghi più attraenti per turisti e palermitani.

Per il Presidente della Commissione Consiliare per le attività produttive Ottavio Zacco "il Consiglio Comunale ha mostrato grande sensibilità accogliendo la proposta della Giunta. Confidiamo nell'approvazione da parte della Regione perché anche le attività economiche della zona avranno un sicuro beneficio da una piazza più bella, più vivibile e fruibile."

Il Sindaco Leoluca Orlando afferma che "per Mondello questa è certamente una opportunità, ma sicuramente non è l'unica anche perché sono tanti i fronti sui quali l'Amministrazione sta intervenendo anche con fondi comunali, sia per i servizi ai residenti e alle attività commerciali, sia per aumentare ulteriormente la sua attrattività turistica, che è uno dei motori trainanti del turismo cittadino."

