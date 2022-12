Rendiconto 2021

Consiglio Comunale di Palermo, approvato il Rendiconto 2021 senza voti contrari

Approvato in consiglio comunale il Rendiconto 2021 senza voti contrari.

“E' un ulteriore passaggio importante per un’amministrazione che sta uscendo da un tunnel di oltre 20 mesi di gestione provvisoria. Adesso, ci aspettiamo un altro decisivo step per il futuro del Comune, ovvero l’approvazione in Aula del Bilancio di previsione 2022/2024 che consentirà di poter finalmente svolgere la gestione dell’Ente sulla scorta di adeguati strumenti programmatici e contabili, in vista dell’accordo con lo Stato che rappresenta uno dei cardini intorno al quale definire ulteriormente il complesso processo di risanamento del bilancio comunale. Un accordo in attesa di formale condivisione e di prossima sottoscrizione”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

Il vicesindaco Carolina Varchi: “In soli due mesi l’amministrazione Lagalla ha così provveduto all’allineamento degli assetti programmatici e documentali del Comune e l’approvazione del consiglio comunale del Rendiconto 2021 senza voti contrari segna un nuovo step in avanti in una road map intensa e sinora pienamente rispettata. Dopo il via libera in giunta del Bilancio di previsione 2022/2024, l’amministrazione sta proseguendo a ritmo serrato per la ridefinizione del patto con lo Stato e la predisposizione del Bilancio 2023/2025. Il rendiconto 2021 e il bilancio 22/24 rappresentano il passaggio di consegne tra vecchia e nuova amministrazione. Inaugureremo una nuova stagione nel rapporto tra il Comune e le sue società partecipate che sarà improntato al controllo effettivo e penetrante sia sotto il profilo economico per abbattere il fenomeno dei disallineamenti, sia sotto il profilo gestionale con un continuo monitoraggio degli obiettivi strategici che la nuova amministrazione assegnerà alle nuove governance delle società partecipate”.

La dichiarazione del presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo:

«Il lavoro di questi giorni e di queste ore del Consiglio comunale per l'approvazione del rendiconto 2021 segna un ulteriore importante momento politico e amministrativo, con un voto che non registra contrari, a conferma della necessità di sinergia e collaborazione per far uscire la città da una situazione di crisi.

Il Consiglio comunale ha svolto un importante lavoro per fare ordine e chiarezza nei conti e sul reale stato finanziario del Comune, anche con un proficuo dialogo con le partecipate, rispetto alle quali occorre quanto prima completare il lavoro per definire ogni posizione di disallineamento.

Anche in questa occasione si è registrato uno spirito costruttivo da parte di tutti, col prezioso supporto degli uffici e in sintonia con l'amministrazione».

Bonanno (DC): Approvazione rendiconto chiude i conti con il passato, adesso al lavoro per il futuro della città.

“L’approvazione odierna del rendiconto 2021 del Comune di Palermo rappresenta uno spartiacque importante per la città, un atto che chiude definitivamente i conti con il passato e che ci permette di lavorare sul ben più importante bilancio di previsione 2022-2024. Un plauso all’amministrazione per il lavoro svolto e per l’impegno assunto con riferimento al riordino della situazione relativa ai disallineamenti contabili con le società partecipate. Pianificazione, programmazione e controllo, pur nella consapevolezza delle criticità che vive la nostra città, tornano a guidare l’azione amministrativa del nostro comune che con l’approvazione di questo atto volta pagina. Controllo analogo e nuovo virtuoso rapporto con le aziende partecipate, potenziamento del settore tributi e della capacità di riscossione, riorganizzazione degli uffici, rappresenteranno i capisaldi dell’azione politica di questa amministrazione in vista del Patto per Palermo da siglare con il Governo Nazionale e della messa in sicurezza dei conti quale presupposto per la rinascita della nostra città”.

Dichiarazione del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Antonio Rini

“L’approvazione del rendiconto 2021 è un atto importante che da prospettiva programmatica all’attività dell’Amministrazione e prova a mettere ordine ai conti delle società partecipate.”

Lavoriamo per Palermo: “Approvazione importante, ora il riequilibrio”

“L’approvazione del bilancio consuntivo 2021, da parte del consiglio comunale di Palermo, è l’ennesimo atto di responsabilità delle forze politiche di maggioranza e opposizione che da un lato evitano l’intervento del commissario e dall’altro gettano le basi per lavorare sin da subito sui prossimi strumenti finanziari. Fondamentale sarà l’interlocuzione con il Governo nazionale per rimettere in sesto i conti del Comune e dare prospettive di crescita e sviluppo alla nostra città”.

