Consiglio dei ministri impugna la legge di stabilità della Regione siciliana

Impugnato la legge di stabilità della Regione siciliana.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha impugnato la legge di stabilità della Regione siciliana, in quanto talune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale relativamente alla copertura finanziaria.

