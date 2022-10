energia rinnovabile

Consiglio dei ministri, via libera a 8 impianti di fonti rinnovabili

Giudizio positivo di compatibilità ambientale per otto progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

06/10/2022

Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per otto progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica e geotermica), per una potenza complessiva pari a circa 314 megawatt. Nel dettaglio, si tratta di 3 progetti da realizzare in Puglia, 3 in Basilicata e 2 in Toscana. Così una nota di Palazzo Chigi.

Via libera dal CdM anche al rinnovo del contratto di lavoro Sanità e al Dpr di riforma del regolamento concorsi.

