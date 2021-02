consultazioni

Consultazioni, Fico annuncia nuovo tavolo tecnico: si lavora per un Conte-Ter

Il presidente della Camera annuncia nuovi incontri. Alle 9.30 tavolo di lavoro comune con i rappresentanti di ogni gruppo

Dal primo giro di consultazioni "è emersa la disponibilità comune delle forze politiche a un confronto sul programma e sui temi per arrivare a una sintesi. Per questo ho promosso l'avvio di un confronto nella mattinata di domani qui a Montecitorio". Così il presidente della Camera Roberto Fico, al termine del primo giro di consultazioni dopo il mandato esplorativo affidatogli dal Capo dello Stato nella crisi di governo.

Il presidente della Camera riunirà oggi, alle ore 9.30, il tavolo di lavoro che segue il primo giro di consultazioni. Prenderanno parte al confronto, al momento, rappresentanti politici di ogni gruppo incontrato in queste ore.

Dopo i big, i gruppi minori - dal Maie al Centro democratico, passando per Leu e Psi - sfilano alla Camera per il secondo giorno di consultazioni. Al presidente incaricato Roberto Fico ripetono come un mantra: ok al governo politico, ma a patto che a guidarlo sia Giuseppe Conte. Un solo nome per tutti, fatta eccezione per Iv che non ha fatto nomi né tantomeno ha posto veti.

