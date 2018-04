Consultazioni governo

Consultazioni governo, tutti gli incontri. Si comincia oggi

Il capo dello Stato riceve presidenti delle Camere, Napolitano, Svp, Misto e Fdi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2018 - 13:02:10 Letto 381 volte

Via alle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Nella giornata di oggi agenda serrata per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha già incontrato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e quello della Camera Roberto Fico. Alle 12,30 Mattarella ha quindi ricevuto il presidente emerito Giorgio Napolitano.

Nel pomeriggio invece previsti gli incontri con i primi esponenti dei gruppi: alle 16 salirà al Colle la delegazione del gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV); alle 16,45 a colloquio gli esponenti del Gruppo Misto del Senato; alle 17,30 sarà la volta del Gruppo Misto della Camera; infine, alle 18,30 sarà il turno della delegazione di Fratelli D’Italia.

Attesi per domani gli altri esponenti della politica italiana: Pd, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Al centro del dibattito, la nuova proposta lanciata dal leader M5S Luigi Di Maio: un governo “alla tedesca”, risultato dell’eventuale stipula di un contratto, nero su bianco, destinato alla Lega o al Pd ma senza Matteo Renzi. I capisaldi sarebbero una legge anticorruzione seria e il reddito di cittadinanza. Date le controversie emerse tra i protagonisti negli ultimi giorni, si prospetta che queste prime consultazioni possano concludersi in un nulla di fatto.

