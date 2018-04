Consultazioni

Consultazioni, nulla di fatto al primo giro. Mattarella: ''Indispensabile vi siano intese''

Il Presidente della Repubblica farà una pausa per riflettere, poi via alla seconda tornata

Fumata nera al termine della seconda giornata di consultazioni per la formazione del nuovo governo italiano. Dopo aver incontrato tutte le parti politiche negli ultimi due giorni, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha tratto le sue conclusioni: assenti le basi per un governo stabile.

“Nessun partito e nessuno schieramento dispone da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo ed è indispensabile quindi, secondo le regole della nostra democrazia che vi siano intese tra più parti per formare una coalizione che possa avere una maggioranza in Parlamento. Nelle consultazioni in questi due giorni questa condizione non emersa”. Questa la dichiarazione ufficiale del presidente al termine della giornata di consultazioni odierna. Prosegue Mattarella: “Farò trascorrere qualche giorno di riflessione, anche sulla base della esigenza di maggior tempo che mi è stata prospettata da molte parti politiche. Sarà utile anche a me per analizzare e riflettere su ogni aspetto delle considerazioni e sarà utile a loro [i partiti, ndr] per valutare responsabilmente la situazione, le convergenze programmatiche, le possibili soluzioni per dare vita a un governo".

Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica aveva ricevuto al Quirinale i presidenti delle Camere, il presidente emerito Giorgio Napolitano e le delegazioni del gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) dei Gruppi Misti delle Camere, e di Fratelli D’Italia. Oggi invece, il presidente della Repubblica ha incontrato al Colle le delegazioni di Lega, Forza Italia, Pd e Movimento 5 Stelle. Queste le posizioni dei leader politici al termine delle consultazioni di oggi:

Dall’uomo di punta della lega Matteo Salvini parole risolute: “Faremo di tutto per dare un governo che duri 5 anni, ovviamente partendo dal centrodestra, coinvolgendo M5S, senza altre soluzioni temporanee e improvvisate”. Aspetto, quello della necessità di un governo serio, in linea con l’idea di Silvio Berlusconi e Forza Italia: “Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio,” dice Berlusconi, “Che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”.

Posizione defilata e attendista per il Pd, nella persona di Maurizio Martina: "L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino", ha osservato Martina, rinnovando poi la sfida alle parti politiche vincitrici delle elezioni: “Sui quattro snodi di interesse generale il Pd eserciterà fino in fondo la sua funzione nel suo ruolo di opposizione. I 4 punti: taglio del costo del lavoro e reddito di inclusione; controllo della finanza pubblica; gestione del fenomeno migratorio; rafforzamento del quadro internazionale”.

Infine, continua a caldeggiare la proposta del contratto di governo in stile tedesco il Movimento 5 Stelle, il cui leader Luigi Di Maio ha ribadito i fondamenti delle ultime scelte di M5S in vista delle consultazioni: “Un contratto di governo si può sottoscrivere o con la Lega o con il Pd. Questi sono i due interlocutori, è chiaro che sono due soluzioni alternative”, ha ribadito Di Maio. “Dopo gli incontri capiremo con chi si potrà sottoscrivere il contratto di governo”.

Incontri che però non hanno portato ad alcun risvolto positivo, per cui il presidente Mattarella provvederà ad un’attenta riflessione prima di far partire, tra un paio di giorni, la seconda tornata di consultazioni per la formazione del nuovo governo.

