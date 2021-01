Crisi di Governo

Consultazioni, Renzi: ''Preferiamo un governo politico, ma aperti a istituzionale''

''Serve un metodo condiviso e un documento scritto. Questa non è una crisi che nasce da antipatie, ma dalle richieste dei cittadini'', così Matteo Renzi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2021 - 00:13:00 Letto 341 volte

"Preferiamo la soluzione di un governo politico rispetto a un governo istituzionale, ma siamo disponibili anche un governo anche istituzionale". Matteo Renzi si esprime così dopo l'incontro tra la delegazione di Italia Viva e il presidente della Camera, Roberto Fico, impegnato nelle consultazioni dopo la crisi di governo e il mandato esplorativo ricevuto ieri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Serve un metodo condiviso e un documento scritto. Questa non è una crisi che nasce da antipatie, ma dalle richieste dei cittadini, e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Preferiamo la soluzione di un governo politico rispetto a un governo istituzionale, ma siamo disponibili anche un governo anche istituzionale". Queste le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi dopo il colloquio. "Questa non è un crisi che nasce dai caratteri, dalle simpatie o antipatie, ma dalle risposte ai cittadini. Noi siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto". "Non servono riunioni notturne fino all'alba o emendamenti fatti di notte, ma serve un metodo condiviso e un documento scritto". "Conte? Abbiamo sempre detto che i nomi arrivano dopo i contenuti", con Fico "non abbiamo discusso di nomi. Sono importanti ma arrivano alla fine".

"Il Mes vuol dire 36 miliardi di euro per la sanità. Noi siamo convinti che quei soldi servano, se il M5S è contrario, cercheremo di capire le ragioni. Se noi siamo disponibili a farci carico a trovare delle soluzioni, vogliamo assicurarci che sia così anche per gli altri". "Ci sono molti elementi divisivi: il Mes, il blocco delle infrastrutture, il reddito di cittadinanza, i banchi a rotelle... Nessuno può imporre le proprie idee agli altri, abbiamo bisogno di un tavolo per parlare di questo".

"Molti temi sono divisivi ma sono tutti nell'interesse dei cittadini dalla scuola alle risorse della sanità al ruolo della figura commissariale, alle imprese che soffrono, il Terzo settore, il tema della casa e del disagio sociale" che vede un "aumento del numero dei poveri". "E' fondamentale non spendere male i soldi dell'Ue e per questo siamo pronti a fare di tutto per trovare opportuni accordi. Domani e lunedì siamo a disposizione del presidente Fico per trovare un punto di caduta per gli interessi degli italiani" assicura Renzi. "La Costituzione parla di disciplina e onore. Oggi è comparsa un'altra parola: lealtà. Per noi la lealtà è dire nelle riunioni private quello che si dice in pubblico. Noi lo siamo, noi da mesi chiediamo di parlare di contenuti. Siamo pronti a lavorare con disciplina, onore e lealtà".

"Questa non è una discussione tra singole forse politiche ma una discussione sul futuro del Paese, su come spendere 200 miliardi del Next Generation Ue e su come affrontare la prima emergenza che è quella della vaccinazione". "Non servono interventi stravaganti o bizzarre primule, come non servono i banchi a rotelle, ma una vaccinazione di massa. Ora dobbiamo verificare la possibilità di un accordo sui temi che Iv ha sottolineato".

"Abbiamo chiesto al presidente Fico di ringraziare da parte nostra il presidente Mattarella per la sua scelta di dare un mandato esplorativo che permette alle forze politiche della maggioranza uscente di fare ciò che Iv chiede da tempo, lavorare sui contenuti". "Vogliamo un governo politico ma non a tutti i costi" conclude.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!