Conte a Palermo, Bevilacqua: ''Visita significativa. Qui la gente chiede dignità e lavoro, non assistenzialismo''

''La visita del Presidente Giuseppe Conte a Palermo è molto significativa perché ribadisce l'attenzione per il territorio da parte del M5S'', afferma la senatrice Dolores Bevilacqua.

Pubblicata il: 15/12/2022

Il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto tappa a Palermo. Ad accompagnarlo nella visita, i parlamentari nazionali e regionali e i consiglieri comunali e di circoscrizione della città.

“La visita del Presidente Giuseppe Conte a Palermo è molto significativa perché ribadisce l’attenzione per il territorio da parte del Movimento 5 Stelle”. Lo dichiara la senatrice Dolores Bevilacqua.

“Palermo è una delle città lasciate più indietro dalla politica - continua l’esponente cinquestelle - non possiamo permettere che il Governo Meloni aggredisca poveri e ceto medio con le sue politiche irresponsabili. Difenderemo i fondi del PNRR per il Sud e continueremo a stare al fianco di chi è in difficoltà, come le famiglie dei percettori del Reddito di Cittadinanza che la destra minaccia per fini propagandistici. Pensino piuttosto a creare lavoro, perché i cittadini non chiedono assistenzialismo, ma la possibilità di lavorare in modo dignitoso”.

