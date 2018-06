fiducia

Conte alla Camera per il secondo ''sì'' dopo fiducia del Senato

Ieri il governo ha ottenuto il via libera dai senatori, con 171 voti a favore e 117 contrari. ''Contratto non è di destra o di sinistra''. E risponde a chi lo accusa di facile populismo...

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 06/06/2018 - 10:28:55 Letto 394 volte

Il percorso da presidente del Consiglio dei Ministri di Giuseppe Conte è iniziato con il piede giusto. Il discorso programmatico pronunciato ieri a Palazzo Madama deve aver convinto i presenti: ieri sera il governo presieduto dal professore giurista ha ottenuto la fiducia del Senato della Repubblica, con 171 "sì", 117 "no" e 25 astenuti. Oggi per Conte è di nuovo tempo di nuovi confronti, questa volta alla Camera dei deputati, che si pronuncerà nel pomeriggio.

Il premier ha promesso di "sburocratizzare" l'Italia, di rafforzare l'immagine del paese in Europa, di rendere più facile ed inclusivo il rapporto dei cittadini con la politica e con le sfere afferenti la vita quotidiana degli italiani come sanità, immigrazione, economia e lavoro. E lo ha fatto con un discorso che era difficile non condividere da più parti, la cui trasversalità viene così motivata, eludendo le accuse di populismo facile: "Il contratto non è di destra o di sinistra - ha affermato il presidente del Consiglio -, va letto nella necessità delle risposte da dare ai cittadini". E ancora, citando Dostoevskij: "Se 'anti-sistema' significa mirare a introdurre un nuovo sistema, che rimuova vecchi privilegi e incrostazioni di potere, ebbene queste forze politiche meritano queste qualificazioni". A onor del vero, in alcune occasioni durante il discorso programmatico il Senato ha rumoreggiato e alzato i toni; ma Conte ha proseguito composto come (quasi) sempre, e alla fine ha ottenuto il risultato sperato.

Nel contesto di un discorso "di larghe intese", Conte ha comunque inserito tratti personali e dichiarazioni autoritarie e perentorie, passi fondamentali del discorso programmatico che lasciano ben sperare in un premier che, seppur "a secco" di esperienza politica, possa riuscire a dare alla politica qualche strattone, ove necessario. A dimostrazione di ciò, il fatto che Conte abbia voluto (almeno per il momento) mantenere per sé la delega ai servizi segreti. Con l'auspicio che il suo governo possa mantenere anche tanto altro. La Camera è all'orizzonte.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!