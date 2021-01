Crisi di Governo

Conte alla Camera rivendica sul suo operato: ''Qui a testa alta''

Il premier in Aula per le comunicazioni sulla crisi di Governo.

Il premier Giuseppe Conte interviene alla Camera, oggi, per le comunicazioni sulla crisi di governo. Al termine dell'intervento, la discussione generale e poi il voto. "All'inizio di questa esperienza di governo ero consapevole che un governo formato da esperienze diverse poteva nascere solo con una solida vocazione europeista, e mi sono adoperato per la prospettiva di un disegno riformatore. A riguardare i 29 punti programmatici, ravviso che c'era una visione e una forte spinta ideale, un chiaro investimento di fiducia", ha detto il premier.

La maggioranza, ha spiegato il presidente del Consiglio "è stata solida anche in passaggi critici", e ora, nel futuro "abbiamo davanti una sfida epocale" perché "la pandemia ha sconvolto la società".

Per il premier il dialogo è quindi "presupposto per compiere scelte più giuste", mentre rivendica sul suo operato - con "nessuna arroganza" - di poter "parlare a testa alta" e di non aver mai "rinunciato a porre le basi per il rilancio del Paese". "Abbiamo operato sempre scelte migliori? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Per parte mia posso dire che il governo ha operato con massimo scrupolo e attenzione per i delicati bilanciamenti anche costituzionali. Se io oggi posso parlare a voi che siete in quest'Aula e ai cittadini che ci seguono da casa a testa alta non è per l'arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori, ma per la consapevolezza di chi ha operato con tutte le energie fisiche e intellettivi per poter offrire la migliore protezione possibile alla comunità internazionale", ha spiegato Conte.

E ancora: "Abbiamo seguito il principio di leale collaborazione con cui sarebbe stato possibile attuare strategie di intervento efficace. La pandemia ha rafforzato nelle forze politiche che con lealtà hanno sostenuto il governo la consapevolezza del valore del dialogo per assumere decisioni fondamentali".

"Abbiamo sempre assunto le decisioni più giuste? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Io posso dire che il governo - ha sottolineato il premier - ha operato un delicato bilanciamento degli interessi costituzionali con il massimo scrupolo, la massima attenzione nella consapevolezza delle conseguenze di immane portata nella vita dei singoli per il futuro della nostra comunità".

"E' stato chiaro e apprezzato il contributo di Iv, ma ha deciso l'astensione sul Recovery". Ma "il Recovery non c'entra con il Mes". E sulla crisi "non ravviso alcun fondamento", sottolinea il premier che aggiunge come ora la crisi debba "trovare qui una risposta". Una crisi aperta in una "fase cruciale, confesso di avvertire disagio", dice Conte, puntando il dito contro "contrappunti polemici, sterili e del tutto incomprensibili", e sui "non casuali rilanci sui temi più divisivi". "Rischiamo di perdere il contatto con la realtà", continua il premier, che spiega come non si possa "recuperare la fiducia per lavorare insieme. Si volta pagina", continua Conte, dopo la "ferita profonda aperta nella maggioranza dalla crisi".

