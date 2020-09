Assemblea di Confindustria

Conte all'Assemblea di Confindustria: ''Tutela imprese non può prescindere dalla salute''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/09/2020 - 17:16:04 Letto 442 volte

"In Italia abbiamo afferrato da subito che sarebbe stato impossibile porsi il problema della tutela del tessuto produttivo trascurando la salute delle persona. Lo abbiamo capito sin da quando i lavoratori si sono rifiutati di entrare in fabbrica, e non eravamo ancora al lockdown". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo all'Assemblea di Confindustria ricordando il varo, in quei giorni, dei "protocolli di sicurezza" per le imprese. "Abbiamo afferrato un principio fondamentale: non si può tutelare l'economia senza tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini", aggiunge.





