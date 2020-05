Coronavirus

Conte apre a Italia Viva: sì proposte su cantieri e famiglie

''Accoglieremo le proposte di Italia Viva su cantieri e politiche per la famiglia. Puntiamo sul Dl semplificazione e sugli interventi al codice appalti'', così il premier Giuseppe Conte.

22/05/2020

Ribadisce "l'eccezionalità del momento. I sacrifici degli italiani hanno permesso di uscire dal lockdown", c'è "il massimo impegno del governo per salvaguardare i posti di lavoro" e assicura che saranno semplificate le procedure per la cassa integrazione in deroga.

Torna sul Fondo salva Stati: "Il Mes non è una soluzione. E' comunque un prestito, meglio se si può evitare".

