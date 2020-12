Governo

Conte: ''Ascolteremo tutti i partiti. Avanti solo uniti''

''Ascolteremo tutti i partiti, per fare in modo che l'azione di governo riparta in modo più coeso e condiviso'', dice il premier Giuseppe Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2020 - 09:47:41 Letto 384 volte

"Ascolteremo tutti i partiti, per fare in modo che l'azione di governo riparta in modo più coeso e condiviso". Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Stampa, parlando della verifica di governo e sottolineando che l'esecutivo "deve andare avanti, ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo. Si può governare solo se c'è fiducia reciproca".

Conte inoltre preannuncia nuove restrizioni: "Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle feste natalizie. Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!