Conte: ''Da me nessun ostacolo. Auspico un Governo politico'' *VIDEO*

Le dichiarazioni alla stampa del presidente del Consiglio uscente nel giorno delle prime consultazioni di Draghi.

"Ho sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo. Da questo di vista auspico un governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche. Da me nessun ostacolo a Draghi. I sabotatori cercateli altrove". Questa la dichiarazione del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte alla stampa davanti a Palazzo Chigi.





