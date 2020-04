Fase 2

Conte: ''Fase 2 in logica sperimentazione. La curva dei contagi ci ha fatto tremare le vene''

''La logica della sperimentazione è quella che dovremo adottare nelle prossime settimane'', così il premier Conte.

"La logica della sperimentazione è quella che dovremo adottare nelle prossime settimane". Così il premier Conte nell'informativa in Aula al Senato.

Difende le decisioni dal 4 maggio: "In presenza di un quadro etidemiologico ancora critico, non è stata una scelta timida", 4 milioni e mezzo di italiani torneranno a spostarsi per andare al lavoro e sarà "test di fondamentale importanza per accertare la solidità del sistema". Ma per ora "prudenti" su fronte delle relazioni. La curva dei contagi "ci ha fatto tremare le vene".

