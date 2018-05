giuseppe conte

Conte ha studiato alla New York University, ma non compare negli archivi

Sembrerebbe un curriculum invidiabile, con tanto di studi in prestigiose università estere, quello di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2018 - 17:25:30 Letto 330 volte

È un curriculum invidiabile, con tanto di studi in prestigiose università estere, quello di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega per il futuro governo giallo-verde. Ma proprio le sue esperienze di studio sono finite sotto la lente di Jason Horowitz, corrispondente dall'Italia del New York Times, che ha sollevato qualche dubbio sulla loro fondatezza. "Giuseppe Conte, potenzialmente il prossimo leader italiano, ha scritto che 'perfezionò e aggiornò i suoi studi' alla New York University, ma, quando abbiamo chiesto, ci è stato risposto: "Una persona con questo nome non compare nei nostri archivi come studente o membro di facoltà", scrive il giornalista in un tweet, condividendo il link dell'articolo dedicato al docente di diritto pubblicato sul quotidiano americano.

Nel suo articolo Horowitz fa riferimento al curriculum di Conte, pubblicato sul sito della Camera dei Deputati, in cui si legge: "Dall'anno 2008 all'anno 2012 ha soggiornato, ogni estate e per periodi non inferiori a un mese, presso la New York University, per perfezionare e aggiornare i suoi studi". Un'esperienza che sarebbe stata smentita però, dalla portavoce della New York University, Michelle Tsai. "Una persona con questo nome non compare nei nostri archivi come studente o membro di facoltà", spiega la donna, aggiungendo che "è possibile che Conte abbia seguito qualche programma di due giorni per i quali la scuola non tiene registri".

Conte, ha replicato invece il M5S in una nota diffusa dall'Ufficio Comunicazione "non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella Università. Quindi la stampa internazionale e quella italiana si stanno scatenando su presunti titoli che Conte non ha mai vantato!".

Quella scoperta dal New York Times non sarebbe però l'unica incongruenza presente sul curriculum. Secondo quanto verificato da Il Post, infatti, anche la voce “Principali incarichi scientifici” presenterebbe un'anomalia: se nel curriculum si legge infatti che Conte "è stato designato a far parte del Social Justice group istituito presso l'Unione Europea", ma Il Post fa notare che nell'Unione quest'organo non esiste.

"Nei primi anni Duemila - spiga Il Post - era invece attivo un collettivo di professori di varie università europee chiamato 'Social Justice in European Private Law' e definito con quel nome, che aveva pubblicato un Manifesto nel 2004”. Martijn Hesselink, capo dei professori che ha coordinato la stesura del documento, ha detto al Post che Conte "non è stato membro del Social Justice Group che ha scritto, firmato e pubblicato il manifesto". Hesselink contesta anche la formula "designato" con cui Conte ha presentato la sua presunta collaborazione: "Il collettivo si è auto-costituito, nessuno è stato designato a farne parte". Da un libro universitario pubblicato nel 2009 sembra che Conte si sia limitato a firmare il manifesto un anno dopo la sua pubblicazione, assieme a una ventina di altri esperti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!