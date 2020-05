Fase 2

Conte: ''Italiani coscienti, ma la via è lunga''

''Ho colto grande voglia di ripartire, ma non dimentichiamo che la strada è lunga e non dobbiamo abbassare la guardia'', così il Premier Giuseppe Conte.

05/05/2020

"Gli italiani hanno mostrato grande responsabilità. Nella loro reazione ho colto grande voglia di ripartire, ma anche consapevolezza che bisogna farlo rispettando le regole (...) non dimentichiamo che la strada è lunga e non dobbiamo abbassare la guardia". Così il Premier Giuseppe Conte sul quotidiano online Affaritaliani.it.

"Io ho solo un piano: mettere in sicurezza il Paese, garantire la salute dei cittadini, dare un sostegno a chi è in difficoltà e, sfida non meno rilevante, rilanciare economia e tessuto produttivo. Queste sono le mie preoccupazioni".

