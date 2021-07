nuovo statuto M5S

Conte lancia il nuovo statuto del M5S: ''Si riparte con nuovo slancio e nuova forza'' *VIDEO*

Giuseppe Conte in un video su Facebook ha lanciato il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, che sarà votato tra due settimane sulla piattaforma SkyVote.

"Il M5S è diventato la prima forza politica grazie agli impegni presi con gli elettori. Questi impegni in parte li abbiamo già mantenuti, realizzando gran parte delle riforme che avevamo promesso e che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate. E' una questione di rispetto della democrazia e degli elettori". Così Giuseppe Conte in un video su Facebook con il quale ha lanciato il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, che sarà votato tra due settimane sulla piattaforma SkyVote.

"Il Movimento 5 Stelle riparte con nuovo slancio e nuova forza. Sono stati mesi difficili ma abbiamo saputo superarli lasciandoceli alle spalle, ora possiamo ripartire, spinti dal vento delle battaglie che verranno, che spazza via nubi e incomprensioni", assicura l'ex premier.

"Nello statuto troverete quelle che considero le basi per rilanciare la nostra azione comune: la piena agibilità politica del presidente del Movimento e la chiara separazione tra ruoli di garanzia e quelli di indirizzo politico", spiega Conte. "Gli iscritti - prosegue - avranno un ruolo sempre più centrale, questo nuovo corso partirà dai gruppi territoriali e dai forum tematici".

"Le proposte elaborate dai gruppi territoriali e dai forum tematici saranno ampiamente valorizzate attraverso un Comitato nazionale progetti che esaminerà progetti e proposte legislative: sarà anche questo il modo per rilanciare il grande progetto civico nato dall'intuizione di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio".

"Oggi - evidenzia ancora l'ex premier - questo progetto ha bisogno di nuova linfa, di ritrovarsi e ritrovare quella caparbietà, quello spirito che l'hanno portato ad essere forza trainante per il cambiamento del Paese".

