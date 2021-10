Governo

Conte: ''Leali a Draghi ma pretendiamo rispetto impegni''

Secondo l'ex premier ''quota 100 non va, ma non si torni alla Fornero che ha causato gravi problemi''.

25/10/2021

Lealtà al premier Mario Draghi, "ma non abbiamo firmato assegni in bianco e quindi pretendiamo che gli impegni siano rispettati". Lo dice il presidente del M5S Giuseppe Conte intervistato dal Corsera.

Secondo l'ex premier "quota 100 non va, ma non si torni alla Fornero che ha causato gravi problemi". E sulla corsa al Colle assicura: "Berlusconi non è il nostro candidato".

