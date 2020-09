Ripartenza Italia

Conte: ''L'Italia deve ripartire, siamo piu avanti degli altri Paesi'' *VIDEO*

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene alla presentazione del rapporto annuale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopol. 'Sul Recovery Fund coinvolgeremo tutte le forze politiche'.

"Il lockdown é stato un momento per molti versi arduo ma oggi, continuando a vigilare possiamo con fiducia attendere all'opera di ricostruzione più di altri paesi. Noi ora possiamo dedicarci alla ripartenza del paese". Così il premier Giuseppe Conte alla presentazione del libro blu delle Dogane.

Sul Piano Nazionale di Ripresa - ha detto il premier - "dobbiamo avviare un dialogo con il Parlamento. Dobbiamo trovare il metodo per approntare questo Piano Nazionale coinvolgendo Parlamento e tutte le forze politiche, compresa l'opposizione".





Per quanto riguarda invece il decreto semplificazioni, che ieri ha ottenuto il disco verde definitivo alla Camera, "rappresenta il primo decisivo passo per un contesto più favorevole agli investimenti e alla crescita", spiega Conte.

Sugli investimenti stranieri in Italia, per il premier "la realizzazione di zone economiche speciali e zone franche doganali può essere uno strumento efficace per attrarre investimenti e sviluppo e per incoraggiare le imprese virtuose a investire in Italia, grazie ad agevolazioni fiscali e a semplificazioni amministrative".

Dal premier poi parole di elogio, di "ringraziamento e gratitudine del governo e credo dell'intero paese a tutti i dipendenti delle Dogane e dei Monopoli, che ringrazio uno per uno per l'abnegazione e dedizione dimostrata in tutti questi mesi difficili", mesi in cui hanno portato avanti "un lavoro difficile che ha permesso di fronteggiare in modo più efficaci una pandemia che ci ha trovato vulnerabilissimi".

"Avete lavorato perché fossero tempestivamente resi disponibili i dispositivi di protezione personale, strumenti necessari per affrontare l'emergenza epidemiologica - ha aggiunto - L'agenzia è riuscita a garantire la qualità dei controlli sui prodotti sanitari".

"Questo sforzo ha garantito a tutti gli italiani, alle strutture ospedaliere, alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine e alle imprese - ha rimarcato Conte - di disporre degli strumenti necessari per affrontare l’emergenza epidemiologica".

