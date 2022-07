Governo

Conte minaccia la crisi di Governo: ''Cambio di passo o ce ne andiamo''

Giuseppe Conte torna a minacciare la crisi di governo.

Giuseppe Conte torna a minacciare la crisi di governo. Se l'esecutivo deciderà di rispondere subito e concretamente alle urgenze del Paese sollevate dal Movimento, "noi ci siamo, altrimenti no", ribadisce durante un'intervista a Digithon, maratona sul digitale in corso a Bisceglie. Poi fa una battuta, forse non insignificante, sui tempi dello strappo: "Partite per le vacanze - dice ai giornalisti - vi aggiorneremo".

I pentastellati attendono qualche segnale da Palazzo Chigi già la prossima settimana: anche in base a questo - si ragiona in ambienti del Movimento - si deciderà come votare al Senato sul dl aiuti accorpato con la fiducia. Draghi in questi giorni sta analizzando il documento consegnato da Conte. E sui dossier sociali, secondo quanto filtra da fonti parlamentari, il premier potrebbe offrire un'importante sponda al suo predecessore, stretto tra la responsabilità di un addio traumatico al governo e le spinte centrifughe, sempre più forti nel suo partito.

