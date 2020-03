coronavirus

Conte: ''Multe di 3000 euro per chi viola le restrizioni'' *VIDEO*

Multe più dure, possibilità per le Regioni di applicare altre misure, nessuna proroga dell'emergenza al 31 luglio, i punti principali della conferenza stampa di Giuseppe Conte.

Multe più dure, possibilità per le Regioni di applicare altre misure, nessuna proroga dell'emergenza al 31 luglio. Sono i punti principali della conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il premier illustra le misure del nuovo decreto con nuove restrizioni a conclusione del consiglio dei ministri di oggi pomeriggio.

"La multa per chi viola le regole anti-contagio va da 400 a 3000 euro", annuncia il premier. "Non c'è fermo amministrativo per i veicoli, solo le multe. Sulle sanzioni - spiega Conte - poi, c'è una multa da 400 euro a 3mila euro, ma qualora la violazione fosse compiuta con un veicolo la sanzione verrebbe aumentata fino a un terzo".

Poi annuncia: "Nessuna proroga dell'emergenza al 31 luglio. Si è creata discussione sul fatto che l'emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio 2020: nulla di vero, assolutamente no. A fine gennaio abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, un attimo dopo che l'Oms ha decretato l'emergenza un'epidemia globale. L'emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio. Non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio".

Sul rapporto con le Regioni spiega: "Abbiamo regolamentato anche in modo lineare i rapporti tra gli interventi del governo e le regioni, i presidenti delle regioni e province autonome possono adottare anche misure restrittive e se nel caso più severe ovviamente rimane la funzione di coordinamento del governo". E annuncia: "La competenza sulle misure restrittive di contrasto al coronavirus è in capo al governo, ma lasciamo la possibilità alle regioni di adottare misure ulteriori".

La conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri:





