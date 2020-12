Covid-19

Conte: ''Pandemia rappresenta uno spartiacque, base per un nuovo inizio''

''La pandemia ci ha costretti tutti ad assumere la responsabilità non già di ritornare alla normalità di ieri ma di porre le basi per un nuovo inizio'', così il premier Giuseppe Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2020 - 00:03:37 Letto 388 volte

C'è la "necessità di dotare il Paese di una visione ampia, strutturale, riformatrice. La pandemia rappresenta uno spartiacque, ha sottolineato i limiti dei nostri sistemi di vita, ha evidenziato l'acuirsi delle disparità socioeconomiche, ha evocato la necessità di ripensare integralmente i modelli di sviluppo, ci ha costretti tutti ad assumere la responsabilità non già di ritornare alla normalità di ieri ma di porre le basi per un nuovo inizio, per una rinascita culturale, sociale, politica ed economica", così il premier Giuseppe Conte a Equologica, sottolineando "la forza delle persone che lavorano nella medesima direzione".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!