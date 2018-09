replica di conte

Conte polemizza con Orlando: ''Non so chi sia''

Conte replica ad Orlando e lo bacchetta per la sua assenza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/09/2018 - 11:09:58 Letto 466 volte

Conte replica ad Orlando e lo bacchetta per la sua assenza. “Ah, il sindaco Orlando non c’è? Io sono il presidente del Consiglio e rappresento il governo che è di tutti. Di tutti i sindaci, di tutti i colori. Se il sindaco di Palermo non accoglie il suo presidente del Consiglio, faccia pure. Non credo che questo sia un comportamento corretto tra le istituzioni” – ha detto entrando nella scuola don Puglisi di Brancaccio.

“Se il sindaco ritiene questo e non accoglie il suo presidente faccia pure – ha continuato Conte -. Ma bisogna essere corretti però, ieri sera lavorando fino a tarda notte ho incontrato una ventina di sindaci dell’Anci e non ricordo il volto del sindaco Orlando”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!