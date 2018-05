Nuovo governo

Conte premier, iniziano le consultazioni. Il calendario degli incontri per fare (o meno) il governo

Il presidente del Consiglio incaricato ha avviato gli incontri con le forze politiche di maggioranza e opposizione, per poi procedere allo scioglimento, in positivo o in negativo, della riserva con la quale è stato nominato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/05/2018 - 12:30:18 Letto 366 volte

Sono iniziate a mezzogiorno di oggi le consultazioni del neo eletto premier Giuseppe Conte, a distanza di nemmeno 24 ore dal conferimento dell'incarico da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un comunicato rende noto che le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato sono in corso alla Camera presso la Sala Busti.

In programma gli incontri con le delegazioni dei gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, nel tentativo di formare un governo ed eventualmente sciogliere in positivo o in negativo la riserva con la quale Conte è stato nominato. Il compito di Conte, da premier "nominato con riserva", è infatti quello di lavorare al raggiungimento di una coesione nell'organico del nuovo governo, che non necessariamente potrebbe non essere raggiunta.

Gli appuntamenti di oggi del premier Conte con le forze politiche:

ore 12 gruppo misto “Europa-Centro Democratico”

ore 12.20 gruppo misto “Civica Popolare -AP-PSI-Area Civica”

ore 12.40 gruppo misto Camera “Minoranze Linguistiche”

ore 13 gruppo misto “Noi con l’Italia-USEI”

ore 13.20 gruppo misto “MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero”e “PSI-MAIE”

ore 13.40 gruppo misto del Senato

ore 15 gruppo “Per le Autonomie (SVP-PATT,UV)” e “Minoranze Linguistiche”

ore 15.40 gruppo “Liberi e Uguali”

ore 16.20 gruppo “Fratelli d’Italia”

ore 17 gruppo “Partito Democratico”

ore 17.40 gruppo “Forza Italia-Berlusconi Presidente”

ore 18.20 gruppo “Lega – Salvini Premier”

ore 19 gruppi “Movimento 5 Stelle”

