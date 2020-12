Covid-19

Conte: ''Serrare i ranghi con unità e collaborazione per battere il Covid''

''Questa battaglia richiede forte spirito di unità e leale collaborazione fra tutti i livelli istituzionali, solida cooperazione internazionale'', così il premier Giuseppe Conte.

"Occorre serrare i ranghi per vincere un nemico invisibile che è ancora fra noi, questa battaglia richiede forte spirito di unità e leale collaborazione fra tutti i livelli istituzionali, solida cooperazione internazionale per aiutarci l'un l'altro ad abbattere la circolazione del virus e pianificare un'efficace distribuzione vaccini nel 2021". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo con un videomessaggio al Rome Investment Forum 2020.

Quanto al Recovery, "stiamo definendo la struttura responsabile del monitoraggio del piano" di resilienza predisposto dal governo per i fondi del Next Generation Eu, "ma questa struttura non sarà sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali". Il piano sarà "ambizioso ed articolato".

"Il governo italiano è stato tra i più convinti promotori della svolta Ue nel 2020 - dice il premier - Il nostro Paese deve farsi trovare pronto e per farlo la strategia si orienterà sulla fiducia, le riforme e gli investimenti, tre assi portanti". "E' fondamentale tornare ad assicurare al Paese una vera mobilità sociale - prosegue il premier -. La riforma fiscale, a partire da quella dell'Irpef, dovrà garantire maggiore equità, eliminando gli spazi per una concorrenza sleale delle imprese. La riforma della Pa avrà l'obiettivo di rendere la pubblica amministrazione moderna ed efficiente".

Per il presidente del Consiglio "nessun processo di crescita potrà innescarsi senza una decisa azione riformatrice della macchina dello Stato", per questo "acceleriamo anche sulla riforma della giustizia civile", oltre a rimarcare la necessita di dare impulso "alle infrastrutture per il Paese".

Fonte: Adnkronos

