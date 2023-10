salario minimo

Conte spiega il salario minimo ad una bambina: ''La battaglia la stiamo facendo per te, non lavorerai per pochi spiccioli''

''In Italia c'è chi guadagna 3-4 euro l'ora. Noi diciamo che la paga minima per chi lavora deve essere di 9 euro l'ora'', ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, spiega la battaglia per il salario minimo ad una bambina. "Tu ora stai studiando, studierai, diventerai grande e poi ti auguro di trovare un bel lavoro. Ma in Italia c'è il rischio che ti facciano lavorare tanto per pochi spiccioli. Pensa che qui c'è qualcuno che guadagna 3-4 euro l'ora. Noi diciamo che la paga minima per chi lavora deve essere di 9 euro l'ora. Questa battaglia che stiamo facendo, la stiamo facendo per te", dice il presidente del Movimento 5 Stelle a piazza Testaccio a Roma al banchetto del Firma Day per il salario minimo.

