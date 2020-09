Referendum

Conte sul Referendum: ''Voto sì, non compromette la funzionalità delle Camere''

''Voterò per il Sì, non compromette la funzionalità delle Camere'', dice il premier Giuseppe Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/09/2020 - 12:36:45 Letto 406 volte

"Voterò per il Sì, non compromette la funzionalità delle Camere". Il premier Giuseppe Conte si esprime così in vista del referendum sul taglio dei parlamentari, lasciando l’istituto comprensivo di torre Angela, periferia difficile di Roma, dove è arrivato stamattina per un blitz a sorpresa.

Sulla scuola "questo governo non ha mai nascosto le criticità, criticità che ci sono" ma che "accompagnano ogni inizio anno scolastico, anche se questo sì, è un anno particolare".

Capitolo Mes: "Mi sono già espresso. Un buon padre di famiglia ha un quadro finanziario da tenere presente e, sulla base delle necessità, valuta se andare o meno in banca. In questo momento siamo concentrati sul Recovery Fund. Se il quadro di finanza pubblica rendesse necessario un supplemento di risorse, lo valuteremo insieme al Parlamento e ci confronteremo".

"Certamente modificheremo i decreti sicurezza, ci abbiamo già lavorato, è nel programma di governo, lo faremo prima possibile...", aggiunge.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!