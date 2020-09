scuola

Conte sulla scuola: ''Entro ottobre banchi nuovi in tutte le classi''

E' la promessa del premier Giuseppe Conte alla Festa dell'Unità di Modena: ''Entro ottobre banchi nuovi in tutte le classi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2020 - 09:40:46 Letto 377 volte

Siamo concentrati sulla sfida per la scuola. Così il premier Conte parlando alla festa dell'Unità. Il premier ha ricordato l'obiettivo di rafforzare il corpo docenti con un investimento di 7 mld da gennaio a ottobre: l'Italia sta "rastrellando" i nuovi banchi in tutta Europa, a regime entro fine ottobre. Sugli aiuti europei Conte ha precisato: "Ci potremo ritenere appagati tutti solo quando i 209 miliardi verranno spesi e non sarà sprecato un solo euro". Se ci sarà bisogno del Mes, "lo valuteremo assieme al Parlamento", ha aggiunto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!