Governo

Conte-Maggioranza: ''Avanti uniti, patto fino al 2023''

Il premier Conte ieri sera ha ricevuto i 4 leader dei partiti di maggioranza per puntellare il governo in vista della seconda, delicata, traversata nell'emergenza Covid.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/11/2020 - 09:23:12 Letto 406 volte

"Rigore e trasparenza". La formula con cui il premier Giuseppe Conte respinge l'ultimo assalto delle Regioni si racchiude in queste due parole. Rigore e trasparenza da parte delle Regioni ma anche da parte del governo nel monitoraggio e nella comunicazione dei dati. Perché nessuno pensi - è il ragionamento del capo del governo - che le scelte sulle chiusure regionali non siano basate su elementi "scientifici e oggettivi". E a nulla vale che, a guidare la rivolta di sindaci e governatori del centrodestra, sia Matteo Salvini. Il premier tira dritto e, anzi, ieri sera ha ricevuto anche i 4 leader dei partiti di maggioranza per puntellare il governo in vista della seconda, delicata, traversata nell'emergenza Covid. Il vertice tra Conte, Vito Crimi, Nicola Zingaretti, Matteo Renzi e Roberto Speranza dura circa due ore.

"Ci siamo concentrati innanzitutto sull’emergenza, sulla gestione di questo momento di crisi e sulle misure che stiamo portando avanti come governo - ha spiegato Crimi -. Abbiamo iniziato anche a darci degli step per fare un tagliando, una manutenzione di quel che sono i 29 punti di governo sgomberando ogni dubbio sul fatto che questo governo concluderà i lavori fino a fine legislatura".

Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, l'incontro di questa sera è "l'occasione per assumerci l'impegno che è quello di lavorare ora più uniti per sgomberare il campo da qualsiasi polemica e concentrarci tutti sull'emergenza Covid con tutta la nostra determinazione". "Per ottenere questo risultato, dopo più di anno dalla formazione del governo, è utile trovare le sedi affinché nodi politici che hanno caratterizzato questi mesi vengano affrontati e risolti", ha evidenziato Zingaretti, assicurando che "da parte di tutti c'è la fortissima determinazione e accordo a lavorare in questo senso".

Anche Matteo Renzi ha espresso "soddisfazione": "Oggi si è fatto un passo in avanti, stabilendo le tappe di un lavoro politico e programmatico che ci porterà entro la fine del mese a capire se ci sono i presupposti di un patto di legislatura".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!