Continua il maltempo, strade chiuse e allagamenti a Palermo *VIDEO*

Piove e continua l'allerta meteo in Sicilia.

Piove e continua l’allerta meteo in Sicilia. A Palermo ha piovuto incessantemente fino a qualche minuto fa e come di consueto si registrano i consueti allagamenti e disagi per gli automobilisti. La strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” resta chiusa al chilometro 44,600 all'altezza di Corleone, per frana. Rimane l'interruzione nello scorrimento veloce Palermo-Agrigento tra Vicari e Lecara Friddi. Infatti ieri mattina la SS 121 “Catanese” si era allagata a causa per esondazione del fiume San Leonardo. Ancora problemi sulla strada statale 118 “Centro Occidentale Sicula” tra Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e l’innesto per la Sp 108 per Giuliana in provincia di Palermo. Ancora chiusa la strada interna che collega Prizzi e Corleone. Interruzione anche nell'Ennese sulla strada statale 640 al chilometro 2 tra Pietraperzia e lo svincolo di Caltanissetta.

Una tregua dovrebbe esserci nel pomeriggio in concomitanza anche della partita di calcio tra il Palermo e il Cosenza.

