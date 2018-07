operazione ''legame''

Continua la lotta alla mafia di Bagheria, scoperto chi gestiva le armi della famiglia

I risvolti dell'operazione ''Legame'', che aveva portato a delineare il nuovo assetto della cosca bagherese

Pubblicata il: 25/07/2018

Nel mattinata odierna, i carabinieri di Bagheria (PA) hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Pietro Liga, 52 anni, e Gioacchino Antonino Di Bella, 62, emessa dal gip del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo - D.D.A.. I due sono già detenuti per altra causa, e adesso sono accusati anche di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e clandestine.

Nello scorso gennaio, le indagini avevano portato all’operazione "Legame", con il conseguente arresto di sei persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e detenzione illecita e porto di arma da fuoco. L'operazione aveva messo in luce l’appartenenza di alcuni degli arrestati a Cosa nostra, e aveva permesso di ricostruire episodi estorsivi commessi dagli affiliati nel territorio di Bagheria. Intercettazioni telefoniche e ambientali, videoriprese, testimonianze delle vittime dei reati, dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ex membri della famiglia bagherese: gli inquirenti si erano serviti di ogni elemento in loro possesso, ed erano riusciti a cristallizzare ruoli e compiti all'interno della cosca, sempre capace di riorganizzarsi dopo ogni operazione di polizia.

Pietro Liga è il nipote di Giuseppe Scaduto, ritenuto capo del mandamento mafioso di Bagheria, arrestato in ottobre 2017 nell'operazione “Nuova Alba”. Liga è accusato di aver gestito, nel periodo tra il 2011 e il 2012, le armi che componevano l'arsenale a disposizione della famiglia mafiosa di Bagheria. Pietro Liga, ma non solo: la gestione di pistole, fucili e mitragliette - anche con matricola abrasa - era compito anche del fratello Paolo, del cognato Salvatore Farina e di Gioacchino Antonio Di Bella, l'altro destinatario della misura cautelare odierna. Il provvedimento restrittivo è stato notificato presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo, dove Liga e Di Bella erano già detenuti.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

