Continua l'allerta meteo a Palermo, domani chiuse ville e giardini per il forte vento previsto

La Protezione Civile Regionale ha diramato l’allerta meteo gialla, valido fino alle 24 di domani, 27 novembre per tutta la Sicilia.

In particolare, “dalla serata di oggi, lunedi 26 novembre 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, con mareggiate lungo le coste esposte”.



Inoltre, sono previste, per la giornata di oggi, precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli”; per la giornata di domani, precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell'Isola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.



Per il forte vento previsto, è stata disposta per la giornata di domani, la chiusura al pubblico di tutte le ville ed i giardini comunali.

