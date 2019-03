Rap

Continuano gli incontri per il piano industriale e risanamento finanziario di RAP

Continuano gli incontri con l'assessore al Bilancio su piano industriale e aspetti finanziari. Imminente incontro con il Sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2019 - 15:55:49 Letto 406 volte

Continuano gli incontri del gruppo di lavoro voluto dal Sindaco in tema di piano industriale e risanamento finanziario di RAP. Con l’assessore al Bilancio Roberto D’Agostino sono in corso diversi confronti in vista della presentazione del piano industriale, del piano di rientro nonché della revisione dell’organizzazione della società. A darne comunicazione l’Amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata, che tiene a precisare: “Parallelamente alle riunioni con l’assessore all’ambiente Giusto Catania, proseguono gli incontri con l’assessore al Bilancio. Il nuovo corso dell’amministrazione è volto al risanamento dell’azienda e sta concretamente affrontando la questione legata all’aspetto finanziario che deriva dal piano industriale in corso di definizione. In tale piano industriale vengono strutturate le nuove prospettive per la rivisitazione della raccolta e dello spazzamento in città, il nuovo assetto impiantistico di Bellolampo ove lo stesso è sempre più visto come polo industriale di gestione e valorizzazione dei rifiuti urbani”.

“Non appena insediato - aggiunge l’assessore al Bilancio Roberto D’Agostino - ho subito voluto incontrare in Azienda l’Amministratore e alcuni dirigenti per approfondire le problematiche ed avere contezza delle priorità da affrontare, mettendomi subito a lavoro. L’attenzione è massima, e proprio stasera incontreremo insieme al gruppo di lavoro il Sindaco, al fine di illustrare le nostre risultanze. Stiamo lavorando su più fronti – continua l’assessore - oltre al piano industriale triennale, al budget 2019, all’individuazione in città dei possibili Centri Comunali di Raccolta e in particolare sul reperimento dei fondi che potranno essere utilizzati per la logistica del personale (es. spogliatoi) e per le aree di parcheggio da utilizzare per la movimentazione e stallo dei mezzi di RAP. Su quest’ultimo punto, nella giornata di domani è previsto un incontro con tutti i presidenti di Circoscrizione per presentare il progetto e comunicare i fondi già individuati per le “mini opere” da realizzare all’interno dei CCR”.

Nella foto: Da sinistra Sergio Maneri ( dirigente controllo analogo) Maria Anna Angileri, il Presidente del Collegio Sindacale Rap Sergio Vizzini, l ’Assessore Roberto D’Agostino, l’amministratore Giuseppe Norata e il Dirigente di Finanza e Bilancio Massimo Collesano.

