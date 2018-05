nuovo governo

Contratto di governo, la bozza diffusa sul web diventa un caso

Nella versione provvisoria del documento citate l'uscita dall'euro e la cancellazione di titoli di stato. Polemiche anche sul capitolo ''Superamento della legge Fornero'', che non sarebbe più abolizione

Pubblicata il: 16/05/2018

Le concertazioni per redigere un contratto di governo che trovi d'accordo Movimento Cinque Stelle e Lega sembrano non terminare mai. In questi frenetici giorni di attività, Luigi Di Maio, Matteo Salvini e le commissioni incaricate dalle due forze politiche hanno affrontato revisioni e perfezionamenti, e prodotto anche qualche bozza. E proprio una bozza del contratto è stata diffusa in esclusiva dall'Huffington Post, suscitando stupore e non poche polemiche per via dei suoi contenuti.

Nel documento di 39 pagine, datato 14 maggio (all'indomani della due giorni di riunioni al Pirellone), figurano, tra gli altri punti, l'impegno di chiedere alla Bce la cancellazione di titoli di Stato per 250 miliardi di euro e l'inserimento di procedure tecniche specifiche per l'uscita dall'euro.

Il Movimento ha definito la diffusione della bozza una "polpetta avvelenata" contro l'imminente formazione del governo, in quanto non sarebbe in programma alcuna uscita dall'euro ma la sola revisione di Fiscal Compact e patto di stabilità in Europa.

Tra gli altri contenuti che hanno "spiazzato" l'opinione pubblica, la previsione di un Comitato di Riconciliazione che dovrebbe e potrebbe intervenire su dinamiche improvvise anche non previste dal contratto, e la citazione di un "Superamento della legge Fornero" e non dell'abolizione, come invece si è più volte detto. Ribaditi invece gli impegni sulla Flat Tax, senza però l'aggiunta di particolari dettagli, e sul reddito di cittadinanza da 780 euro. Rimangono i dubbi, ma da entrambe le forze in gioco assicurano: il testo sarebbe una versione già abbondantemente revisionata e superata.

