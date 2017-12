palermo

Controlli a Ballarò e Borgo Vecchio: sanzioni per circa 11 mila euro

I Carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nei quartieri di Ballarò e Borgo Vecchio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2017 - 13:49:10 Letto 661 volte

I Carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nei quartieri di Ballarò e Borgo Vecchio.

In particolare i militari hanno controllato:

una macelleria in piazza Ballarò, riscontrando l’omessa comunicazione all’autorità sanitaria dell’istallazione di un banco frigo adibito all’esposizione e vendita di prodotti;

un minimarket in piazza Ballarò, riscontrando l’omessa predisposizione delle procedure di auto controllo del sistema H.A.C.C.P.;

una macelleria in via Ettore Ximenes, riscontrando l’omessa comunicazione delle modifiche planimetriche del locale e la mancanza dei requisiti generali e specifici in materia d’igiene;

un negozio di frutta e verdura in via Ettore Ximenes, riscontrando l’omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo del sistema H.A.C.C.P. e il mancato rispetto delle norme di commercializzazione generali e specifiche dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore dello stato fresco;

un bar in via Archimede, riscontrando l’assenza dei requisiti generali in materia d’igiene e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P. e la mancata notifica all’autorità competente dell’attivazione di un laboratorio per la preparazione dei cibi cotti;

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 11.100 €.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!